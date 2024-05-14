14 Mayıs 2024, Salı
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Fatih'te evden çok miktarda çöp çıktı
Fatih'te yaşayan 68 yaşındaki kadın, sokakta topladığı çöpleri evinde biriktirince, komşular rahatsız oldu. Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri evi temizlemek için çalışma başlatırken; yaşlı kadın çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.