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Fatih’te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti

İHA
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Giriş: 11.10.2021 10:09
Fatih’te düğün konvoyu Topkapı alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti. Araç sürücülerinin düğün magandalarına tepki gösterdiği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Fatih 10. Yıl Caddesi Topkapı alt geçidinde düğün magandaları trafiği kapatıp halay çekti. Trafiği tehlikeye atan düğün magandalarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde düğün konvoyu Topkapı alt geçidi üzerinde araçlarını yol ortasında bırakarak damatla birlikte halay çekti. Bir süre halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı.
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Fatih’te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti
Fatih’te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti
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