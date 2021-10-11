Fatih’te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti

Fatih’te düğün konvoyu Topkapı alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti. Araç sürücülerinin düğün magandalarına tepki gösterdiği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Fatih 10. Yıl Caddesi Topkapı alt geçidinde düğün magandaları trafiği kapatıp halay çekti. Trafiği tehlikeye atan düğün magandalarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde düğün konvoyu Topkapı alt geçidi üzerinde araçlarını yol ortasında bırakarak damatla birlikte halay çekti. Bir süre halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı.