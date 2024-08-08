08 Ağustos 2024, Perşembe
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Fatih'te dehşete düşüren anlar! Fenalaşıp yere yığıldığı anda başının üzerinden otomobil geçti
İstanbul Fatih'te 64 yaşındaki bir kişi, geçirdiği operasyon sonrası bir tanıdığı ile birlikte pastanede oturdu. Kısa süre sonra yaşlı adam bir anda fenalaşıp yere yığıldı. O sırada sokaktan geçen bir otomobil zavallı adamın başının üzerinden geçti. Görenleri dehşete düşüren o anlar kameralara işte böyle yansıdı.