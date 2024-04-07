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Fatih'te değnekçi otopark ücretini reddeden sürücüye saldırdı: O anlar kamerada

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Giriş: 07.04.2024 15:51
Fatih'te aracını park etmek isteyen sürücüyle, kendisinden otopark ücreti isteyen değnekçi arasında tartışma çıktı. Aracın camından içeri uzanan değnekçi, sürücüye saldırarak hareket etti. O anlar kameraya yansıdı.
Fatih’te değnekçi sürücüye saldırdı: O anlar kamerada
Fatih'te değnekçi sürücüye saldırdı: O anlar kamerada
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