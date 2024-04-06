06 Nisan 2024, Cumartesi
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Fatih'te caddeye uçan balonun peşinden koşan oğlunu ezilmekten son anda böyle kurtardı
Fatih'te balonun peşinden koşan oğlunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı. Oğlunu can havliyle dışarı çıkarak son anda ezilmekten kurtaran Serhat Acet, "Yaptım ama ne yaptığımı bile bilmiyordum. Kameradan sonradan kendimi izlediğimde ne yaptığımı fark ettim" dedi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.