08 Kasım 2023, Çarşamba
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Fatih’te bir kişi suni çiçek koparırken otelde yangın çıkardı: O anlar kamerada
İstanbul Fatih'te sokakta yaşayan bir şüpheli, otelin girişinde bulunan suni çiçekleri çakmakla koparmaya çalışırken yangın çıkardı. Yangın çıkan otelde yaklaşık 100 bin lira zarar oluştu. Otel işletmecileri güvenlik kameralarını izlediğinde şüphelinin daha önceden yemek ve harçlık verdikleri bir kişi olduğunu gördü.