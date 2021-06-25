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Fatih'te bir esnaf komşularına dehşeti yaşattı! Tükürükle başladı kanla bitti

DHA
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Giriş: 25.06.2021 11:37
Fatih ilçesinde Beyazıt Bakırcılar Çarşısı'nda önceki akşam esnaf Kerim Öztürk, çarşının ortasında bir anda kollarını açarak, esnaf komşularına meydan okuyup onlara doğru tükürdü. Komşularının karşılık vermesi üzerine aralarında yumruklu kavga çıkınca Öztürk belinden çıkardığı silahla ateş ederek 2 kişiyi yaraladı.
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