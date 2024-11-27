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Fatih’te ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın!

Fatih’te ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.11.2024 01:20
Güncelleme:27.11.2024 09:00
Yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Şehsuvarbey Mahallesi Yeni Bahar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, üç katlı bir ayakkabı imalathanesinin arkasında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Atölye çalışanlarının müdahalesi yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Fatih’te ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın!
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