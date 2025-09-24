24 Eylül 2025, Çarşamba

Fatih'te 5 katlı binada korkutan yangın
Giriş: 24.09.2025 17:39
Yangın, saat 14.30 sıralarında Cibali Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4. katta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler üst daireye sıçrarken, binada paniğe yol açtı. Bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, dairelerde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
