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Fatih'te 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu; hastane önüne bırakıp kaçtı

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Giriş: 03.01.2024 13:55
Fatih'te iddiaya göre; Ercan D., yılbaşı gecesi otomobilin içinde, yanındakilere silah doğrultarak, Seni mi vurayım Yoksa seni mi dediği 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ağır yaraladı. Özgener'i hastanenin önüne bırakan şüpheli, kayıplara karıştı. Baba Bülent Özgener, İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek, 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor dedi.
17 yaşındaki Melek Nur’u başından vurdu
17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu
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