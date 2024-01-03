03 Ocak 2024, Çarşamba
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Fatih'te 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu; hastane önüne bırakıp kaçtı
Fatih'te iddiaya göre; Ercan D., yılbaşı gecesi otomobilin içinde, yanındakilere silah doğrultarak, Seni mi vurayım Yoksa seni mi dediği 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ağır yaraladı. Özgener'i hastanenin önüne bırakan şüpheli, kayıplara karıştı. Baba Bülent Özgener, İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek, 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor dedi.