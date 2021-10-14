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Fatih tuğralı vakfiye İngiltere’de! INTERPOL’den satışın durulması talep edildi

A Haber
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Giriş: 14.10.2021 14:31
Türkiye, tarihine ve tarihi eserlerine sahip çıkıyor. 100 yıl önce İngiliz işgali sırasında Türkiye'den kaçırıldığı tahmin edilen Fatih Sultan Mehmet Han tuğralı vakfiyenin Londra'da bir müzayedede satışa çıkarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine hızla girişimlerde bulunan Türkiye, Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesinin satışının durdurulması ve iadesi için INTERPOL'e başvuru yaptı. Fatih fermanında neler yazıyor? İadesi için girişimler ne durumda? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "INTERPOL’e başvurduk. Amacımız önce durdurulması daha sonra da bunun Türkiye Cumhuriyeti devletine iade edilmesi söz konusu. Arşivde bir suretimiz var." ifadelerini kullandı.
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