Fatih surlarında yüzyıllık bostan geleneği

Fatih'te yüzyıllardır süregelen bir gelenek... Tarihi surların eteklerinde kurulan bostanlarda bugün hala üretim devam ediyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu tarım geleneğinde domatesten bibere, salatalıktan üzüme kadar pek çok ürün yetiştiriliyor.

