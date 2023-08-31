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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! 2'si ağır 5 yaralı

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Giriş: 31.08.2023 09:22
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
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