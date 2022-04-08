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Faslı bebeğin annesi gözyaşlarıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Dünyaya çağrı tek Erdoğan duydu

A Haber
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Giriş: 08.04.2022 11:49
Son dakika haberi... Hollanda'da Yunus bebek 2 ay önce vücudunda çok nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi. Fas kökenli aile Yunus'u tedavi ettirebilmek için büyük mücadele verdi ancak doktorlar minik Yunus'un hayatını sonlandırmayı bile teklif etti. A Haber'e konuşan Yunus'un annesi, Başkan Erdoğan'a seslendi, "Erdoğan bize yardım edebilecek tek dünya lideri" dedi. Türkiye Yunus bebek için harekete geçti. A Haber'in sesini duyurduğu aile için Hollanda'ya uçak gidecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadelerini kullandı. Acılı anne sevinçli haberi almasının ardından duygularını A Haber'de gözyaşlarıyla anlattı. Zeynep Rahou, "Dünyaya çağrı yaptım tek Erdoğan duydu" dedi.
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