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Faruk Tınaz İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 24.12.2021 15:05
Türk Sanat Müziği’nin dün aramızdan ayrılan usta sesi Faruk Tınaz’a sevdalısı olduğu atçılık sektöründeki paydaşlarınca İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda veda töreni düzenlendi.
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