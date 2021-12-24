24 Aralık 2021, Cuma
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Faruk Tınaz İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sanat Müziği’nin dün aramızdan ayrılan usta sesi Faruk Tınaz’a sevdalısı olduğu atçılık sektöründeki paydaşlarınca İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda veda töreni düzenlendi.