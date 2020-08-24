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Farklı yerler aynı manzara! İstanbul'da makas terörü!

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Giriş: 24.08.2020 13:56
Güncelleme:24.08.2020 14:15
İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 7 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor.

Son olarak E-5 Karayolu Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter ve Sefaköy mevkisinde, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkisinde ve Basın Ekspres yolunda 7 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı.

Sürücüler bir süre sonra araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜLER
Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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