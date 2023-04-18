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Farklı renklerde 15 kilo ağırlığında tam 92 tane! Değeri 350 bin TL! Ekipleri harekete geçiren valiz

DHA
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Giriş: 18.04.2023 10:05
Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı çalışmalar kapsamında İran'dan gelen bir yolcunun valizinde 350 bin lira değerinde 15 kilogram ağırlığında insan saçı ele geçirildi.
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Ekipleri harekete geçiren valiz
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