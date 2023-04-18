18 Nisan 2023, Salı
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Farklı renklerde 15 kilo ağırlığında tam 92 tane! Değeri 350 bin TL! Ekipleri harekete geçiren valiz
Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı çalışmalar kapsamında İran'dan gelen bir yolcunun valizinde 350 bin lira değerinde 15 kilogram ağırlığında insan saçı ele geçirildi.