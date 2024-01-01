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Fark edince hemen kümese koştu! Bu kez yakayı ele verdi

İHA
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Giriş: 01.01.2024 15:33
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir çiftçi kümesine bir şeyin girdiğini fark edince hemen kümese koştu. Çiftçi kurnaz suçluyu suçüstü yakaladı.
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Fark edince hemen kümese koştu! Bu kez yakayı ele verdi
Fark edince hemen kümese koştu! Bu kez yakayı ele verdi
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