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Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dâhice tuzağı şaşkına çevirdi

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Giriş: 25.06.2021 09:24
Fareler çiftçilerin ve gıda işletmeciliği yapanların korkulu rüyaları. Hızlı üremeleri sebebiyle sayıları birkaç ayda iki, üç katına çıkabiliyor. Hâl böyle olunca tuzak kurarak onları yakalamak elzem hale geliyor. Aynı dertten muzdarip olan adam, yaptığı düzenekle 100'lerce fareyi tek seferde yakaladı. Yaptığı dâhice tuzak büyük beğeni kazandı. İşte 100'lerce fare yakalatan o düzenek...
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı!
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı!
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