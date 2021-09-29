29 Eylül 2021, Çarşamba
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Farah Zeynep Abdullah’ın son hali şaşırttı! Aldığı kilolar olay oldu
Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı İnci karakteriyle fenomen haline gelen Farah Zeynep Abdullah, diziden ayrılığıyla sevenlerini şoke etmişti. Serenay Sarıkaya'nın ayrılığının ardından 'Bergen' filmiyle anlaşan güzel oyuncu, çekim için çalışmalara başladı. Ekiple okuma provalarına katılan Abdullah'ın aldığı kilolar dikkat çekti.