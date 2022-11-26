Fahrettin Paşa’nın vefatının 74. yılı… Gerçek bir destan: Medine müdafaası

Geçtiğimiz günlerde Medine Müdafii Ömer Fahrettin Türkkan'ın 74'üncü vefat yıl dönümüydü. Yedi düvel Osmanlı'nın etrafını sarmıştı. Hedefte ise bu defa tüm İslam aleminin kalbi olan Medine vardı. Yani Resulullah'ın (s.a.v) manevi huzuru. İngilizlerin karşısına çıkan Osmanlı askerine Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa komuta edecekti. İşte 106 yıl öncesindeki o şanlı müdafaa...

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