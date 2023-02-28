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Fahiş kira artışına hapis cezası geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2023 13:44
Fahiş kiraya hapis yolu açılıyor. Kira artışı yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası geliyor. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konuğu Muhammed Akar aktardı.
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