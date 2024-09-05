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Faciaya tabelalı önlem

Faciaya tabelalı önlem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 14:29
Emirgan korusu'nun duvarı, yıkıldı yıkılacak halde. Hemen önünde de, her gün yüzlerce yayanın geçtiği bir kaldırım, araç trafiğinin hayli yoğun olduğu bir yol var. Ama daha vahimi, yetkililerin bunu görmelerine rağmen önlem almaması.
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