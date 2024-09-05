05 Eylül 2024, Perşembe
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Faciaya tabelalı önlem
Emirgan korusu'nun duvarı, yıkıldı yıkılacak halde. Hemen önünde de, her gün yüzlerce yayanın geçtiği bir kaldırım, araç trafiğinin hayli yoğun olduğu bir yol var. Ama daha vahimi, yetkililerin bunu görmelerine rağmen önlem almaması.