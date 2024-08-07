Facianın eşiğinden dönülen o anlar güvenlik kamerasında

Manavgat'ta en fazla trafik kazasının yaşandığı Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Tekandız ışıklı kavşağında facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde frene basan ve kendi etrafından dönen araç yolun ortasında son anda durdu.