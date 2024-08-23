24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Facianın eşiğinden dönüldü: Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı
Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızını alamayıp akaryakıt istasyonuna dalan otomobilden, benzin almak için dışarıda bekleyen bir vatandaşın son anda fark edip kurtulduğu görüldü. Kaza sonrası akaryakıt istasyonunda ve otomobilde maddi hasar oluştu.