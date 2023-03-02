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Facianın eşiğinden dönüldü! Feribotta yangın: Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

DHA
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Giriş: 02.03.2023 13:39
Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında feribottaki araçlarda meydana gelen yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 30 yolcu dumandan etkilendi.
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