30 Haziran 2024, Pazar
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Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi. Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.