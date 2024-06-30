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Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 12:38
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi. Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.
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