Facia patlamada fırın kazanı 300 metre uzaklıktaki seraya düştü! O anlar kameraya yansıdı

Aksu ilçesinde gerçekleşen korkutan patlamanın, sebebi henüz belirlenmedi. Fırın kazanı ve parçalarının, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seraya düşmesi sonucu; binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Patlamanın ardından incelemeler devam ederken olay anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.