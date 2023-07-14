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Facia patlamada fırın kazanı 300 metre uzaklıktaki seraya düştü! O anlar kameraya yansıdı

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Giriş: 14.07.2023 23:16
Aksu ilçesinde gerçekleşen korkutan patlamanın, sebebi henüz belirlenmedi. Fırın kazanı ve parçalarının, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seraya düşmesi sonucu; binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Patlamanın ardından incelemeler devam ederken olay anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.
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