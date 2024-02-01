Fabrikayı basıp işçileri rehin aldı! Gebze'de kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından fabrika işçileri rehin alındı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin aldı. Şüphelinin 7 kişiyi rehin aldığı öne sürülürken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yüzünü Filistin poşusuyla kapatan, üzerinde bomba düzeneğini andıran düzenek olan kişinin elinde tabanca ile poz verdiği görüldü. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da 'Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü.

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