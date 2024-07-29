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Fabrikada yanan boya ve tinerler lav gibi sokağa yayıldı

Fabrikada yanan boya ve tinerler lav gibi sokağa yayıldı

İHA
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Giriş: 29.07.2024 16:48
Güncelleme:29.07.2024 16:51
Gaziantep'te bir boya fabrikasında çıkan yangına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çıkan yangın sonrası alev topuna dönen boya ve tinerlerin lav gibi sokağa yayılması ve önüne çıkan her şeyi yakması dikkat çekti.
Fabrikada yanan boya ve tinerler lav gibi sokağa yayıldı
Fabrikada yanan boya ve tinerler lav gibi sokağa yayıldı
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