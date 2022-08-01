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Fabrikada kimyasal patlama!

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Giriş: 01.08.2022 14:11
Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Fabrikada kimyasal patlama!
Fabrikada kimyasal patlama!
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