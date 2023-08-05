Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye’ye ulaştı

Türkiye, yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde seyrediyor. Peki kavurucu sıcaklar ne zamana kadar devam edecek? Hafta sonu ülke genelinde hava nasıl olacak? Detayları canlı yayın konuğumuz Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ile detaylandırdık.