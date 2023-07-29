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Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor

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Giriş: 29.07.2023 18:30
Türkiye Çarşamba gününden itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı Bahur"un etkisine girecek. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Pınar Özenç ve konuğu Prof. Dr. Hüseyin Toros aktardı.
Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor
Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor
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