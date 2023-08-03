Eyyam-ı Bahur sıcakları geldi! İstanbul'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor

Tüm Türkiye'de etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcaklarının bugün en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN