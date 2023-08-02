Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini göstermeye başladı! Uzmanlardan kavurucu sıcak uyarısı

Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'ye ulaştı. Hissedilen sıcaklık bugün ve yarın 40 dereceyi geçecek. Detayları Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN