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Eyyam-ı Bahur sıcağı geliyor! Eyyam-ı Bahur kaç gün etkili olacak?

A Haber
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Giriş: 30.07.2022 08:58
Güncelleme:30.07.2022 08:58
Türkiye'de yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı Eyyam-ı Bahur’un etkisine giriyor. Güneyde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Sıcaklık İstanbul'da ortalama 32, güneyde ise 40 dereceyi aşacak. Peki çöl sıcakları kaç gün etkili olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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