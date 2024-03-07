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Eyüpsultan’daki feci kazaya karışan araba ve ATV’nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi

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Giriş: 07.03.2024 16:18
Eyüpsultan’da kullandığı ATV motorun arızalanması sonucu yol kenarında beklerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Otomobilin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin koptuğu ve kullanılamaz hale geldiği, Acı’nın kullandığı ATV’nin de dağıldığı görüldü.
Eyüpsultan’daki feci kazaya karışan araba son hali
Eyüpsultan’daki feci kazaya karışan araba son hali
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