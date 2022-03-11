11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eyüpsultan’da yollar karla kaplandı sürücülerin imdadına vatandaşlar koştu

Eyüpsultan’da yollar karla kaplandı sürücülerin imdadına vatandaşlar koştu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2022 09:42
Güncelleme:11.03.2022 09:48
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yollar karla kaplandı, şoförler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bir aracı vatandaşlar iterek kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan Alibeyköy'de yollar karla kaplandı. Karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçları vatandaşlar itti. Uzun uğraşlar sonunda araç, kaldığı yerden kurtarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 yaşındaki bebek ailesini kurtardı
3 yaşındaki bebek ailesini kurtardı
Çeşme Otoyolu’nda ulaşım durdu!
Çeşme Otoyolu'nda ulaşım durdu!
İstanbul’da yoğun kar yağışı!
İstanbul’da yoğun kar yağışı!
İETT otobüsü kayarak elektrik panosuna çarptı
İETT otobüsü kayarak elektrik panosuna çarptı
Mahmutbey gişeleri’nde metrelerce kuyruk
Mahmutbey gişeleri'nde metrelerce kuyruk
Pendik’te feci kaza
Pendik'te feci kaza
A Haber ekipleri kar nöbetinde!
A Haber ekipleri kar nöbetinde!
Eyüpsultan’da yollar karla kaplandı
Eyüpsultan’da yollar karla kaplandı
E-5’te trafik durma noktasına geldi
E-5'te trafik durma noktasına geldi
İstanbullunun karla imtihanı
İstanbullunun karla imtihanı
Fatih’te İETT otobüsleri yoldak aldı
Fatih'te İETT otobüsleri yoldak aldı
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
Daha Fazla Video Göster