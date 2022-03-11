11 Mart 2022, Cuma
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Eyüpsultan’da yollar karla kaplandı sürücülerin imdadına vatandaşlar koştu
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yollar karla kaplandı, şoförler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bir aracı vatandaşlar iterek kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan Alibeyköy'de yollar karla kaplandı. Karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçları vatandaşlar itti. Uzun uğraşlar sonunda araç, kaldığı yerden kurtarıldı.