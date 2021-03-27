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Eyüpsultan'da şoke eden görüntüler! Polisin sirenini duydukları gibi kaçtılar

İHA
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Giriş: 27.03.2021 22:50
Güncelleme:27.03.2021 23:03
Eyüpsultan’da corona virüs kurallarını hiçe sayarak sokak ortasında asker eğlencesi yapan gençler, polis ekibinin siren sesini duyunca kaçışmaya başladı. Gençlerin halay çektiği ve kaçmaya başladığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında asker eğlenceleri yetkililer tarafından yasaklanmıştı.

Eyüpsultan'da corona virüs kurallarına aldırış etmeyen bir grup genç sokakta buluşarak yolu kapatıp halay çekmeye başladı. Bir süre halay çeken gençler, polis ekibinin siren sesini duyunca kaçışmaya başladı. Gençlerin, corona virüsün yayılma hızından korkmayıp polisin siren sesini duyunca kaçtıkları o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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