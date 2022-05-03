03 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eyüpsultan'da patlama sesi! SAS timleri harekete geçti

Eyüpsultan'da patlama sesi! SAS timleri harekete geçti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2022 16:17
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Karadeniz sahili kesiminde büyük bir patlama sesi duyuldu. Bölgedekiler, sahil güvenlik ve jandarmaya haber verirken, SAS timleri de bölgeye intikal ettik. Mahalle sakinleri, "Deprem gibiydi" sözleri ile patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.
Eyüpsultan’da patlama sesi!
Eyüpsultan'da patlama sesi!
Kraker yiyen sincap gülümsetti
Kraker yiyen sincap gülümsetti
Ankara’da Sapık hırsız anbean kamerada!
Ankara’da Sapık hırsız anbean kamerada!
Video çekerken canlarından oluyorlardı
Video çekerken canlarından oluyorlardı
Sosyal medya uğruna feci kaza
Sosyal medya uğruna feci kaza
Aynı çizgide buluştular
Aynı çizgide buluştular
Birkaç kendini bilmezin yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu
Birkaç "kendini bilmez"in yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu
Midesi ağrıyor diye gitti, sonrası korkunç
Midesi ağrıyor diye gitti, sonrası korkunç
Zeka gelişiminde oyunun önemi
Zeka gelişiminde oyunun önemi
Metrelerce yükseklikten böyle atladılar
Metrelerce yükseklikten böyle atladılar
Mehmet Sarı’dan kiracıya dayak!
Mehmet Sarı'dan kiracıya dayak!
Karlar eridi çöpler ortaya çıktı!
Karlar eridi çöpler ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster