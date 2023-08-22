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Eyüpsultan'da park kavgası: MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Öldürüldü

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Giriş: 22.08.2023 15:53
Eyüpsultan'da iddiaya göre çıkan park kavgasında MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı.
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