22 Ağustos 2023, Salı
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Eyüpsultan'da park kavgası: MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Öldürüldü
Eyüpsultan'da iddiaya göre çıkan park kavgasında MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı.