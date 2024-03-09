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Eyüpsultan’da motosikletli sürücünün tek tekerli tehlikeli yolculuğu kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 12:03
Eyüpsultan’da motosikletli bir sürücünün tek teker ile metrelerce ilerlerdi. Motorcunun kendi canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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