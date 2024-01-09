Eyüpsultan’da motosikletli şahıslar, otomobile ateş açtı

Eyüpsultan’da motosikletli şahıslar, trafikte seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Otomobilin içinde bulunan bir kişi isabet eden kurşun nedeniyle yaralanırken, saldırganların otomobile ateş açtıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.