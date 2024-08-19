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Eyüpsultan'da kuyumcu soygunu kamerada

Eyüpsultan'da kuyumcu soygunu kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.08.2024 14:33
İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz ay bir kuyumcuya gelen silahlı şahıs, 5 bin lira parayı gasp edip kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken olaydan kısa süre sonra yakalanan şahısın olay anında yanında olan 2 çocuğun kendi çocukları olduğu ileri sürüldü.
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