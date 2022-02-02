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Eyüpsultan’da kan donduran olay! İş insanının cesedi inşaatta bulundu

İHA
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Giriş: 02.02.2022 14:35
İstanbul’un  Eyüpsultan ilçesinde 45 yaşındaki iş insanı Aytekin Akgül’ün evinin yakınındaki bir inşaatın bahçesinde cansız bedeni bulundu. İşçiler sabah çalışmak üzere geldiği inşaat alanında Akgül’ün cesedi ile karşılaştı. Cenaze, inceleme çalışmalarının akabinde Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İş insanının cesedi inşaatta bulundu
İş insanının cesedi inşaatta bulundu
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