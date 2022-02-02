02 Şubat 2022, Çarşamba
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Eyüpsultan’da kan donduran olay! İş insanının cesedi inşaatta bulundu
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 45 yaşındaki iş insanı Aytekin Akgül’ün evinin yakınındaki bir inşaatın bahçesinde cansız bedeni bulundu. İşçiler sabah çalışmak üzere geldiği inşaat alanında Akgül’ün cesedi ile karşılaştı. Cenaze, inceleme çalışmalarının akabinde Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.