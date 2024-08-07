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Eyüpsultan'da kadın sürücü fren yerine gaza basınca araç takla attı

Eyüpsultan'da kadın sürücü fren yerine gaza basınca araç takla attı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 12:53
Güncelleme:07.08.2024 13:14
Eyüpsultan'da bir kadın sürücü evin otoparkına gireceği sırada fren yerine gaza basınca araç takla attı. Hafif yaralanan kadın sürücü ve araçta bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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