Eyüpsultan’da iş hanının çatısında korkutan yangın

İstanbul Eyüpsultan'da, 4 katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevlerin dumanları uzaktan görünürken yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan çatının alev alev yandığı anlar ve dumanların uzaktan görüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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