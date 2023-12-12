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Eyüpsultan’da İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 12.12.2023 16:19
Alibeyköy’de İETT otobüsüne binen kadın yolcuların “direkt mi gidiyorsun” sorusuna “yamuk gidiyorum ben” cevabını veren şoför ile kendisini uyaran polis memuru arasında çıkan kavganın detayları ortaya çıktı. Şoförün dışarıda polis memuruna saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay esnasında kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş da yaralanırken, gözaltına alınan şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri
İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri
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