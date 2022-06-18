18 Haziran 2022, Cumartesi
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Eyüpsultan'da İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı! O anlar Kamerada!
İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsünün ara sokakta park halindeki 17 araca çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yeşilpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a dönüş yapan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 HK 3374 plakalı İETT otobüsü, kontrolden çıkıp sokağın her iki tarafında park halindeki 17 araca çarptı.