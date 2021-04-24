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Eyüpsultan'da İETT otobüsü önce iş yerine sonra otomobile çarptı! Kaza anı kamerada

DHA
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Giriş: 24.04.2021 11:45
Güncelleme:24.04.2021 11:51
İstanbul Eyüpsultan'da yokuş aşağı inerken freninin boşaldığı iddia edilen İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce iş yerine, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralananın olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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