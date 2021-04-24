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Eyüpsultan'da İETT otobüsü önce iş yerine sonra otomobile çarptı! Kaza anı kamerada
İstanbul Eyüpsultan'da yokuş aşağı inerken freninin boşaldığı iddia edilen İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce iş yerine, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralananın olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.